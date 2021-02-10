В Мурманской области заканчиваются снегопады, но приходят морозы

Вчера, 9 февраля, в Мурманске выпало 4 миллиметра осадков, а в Никеле и Ура-Губе по 7 миллиметров. Фото: Дмитрий БРУШКО

Почти неделя снегопадов в Мурманской области наконец-то подошла к концу. Нефронтальный мезомасштабный вихрь, который сформировался над Баренцевым морем из-за вторжения арктической воздушной массы над теплым морем, вместе с активным ветром засыпал нас пухлым снегом по самую макушку.

Вчера, 9 февраля, в Мурманске выпало 4 миллиметра осадков, а в Никеле и Ура-Губе по 7 миллиметров. Уже по данным на восьмое февраля выпали две месячных нормы осадков.

- У нас есть все шансы стать самым снежным февралем с 1966 года, с начала нормального подсчета осадков, месячный максимум февраля - 58 миллиметров. Абсолютный максимум зимних месяцев в виде 113 миллиметров в декабре 2016 года нам вряд ли покорится, для этого так сыпать должно реально весь месяц, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Сегодня небо уже расчищается, и арктическая масса приносит сильные морозы. По данным Мурманского гидрометцентра, 10 февраля период в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха минус 35-38°С сохранится до 09-12 часов 10 февраля. В Баренцевом море прогнозируют медленное обледенение судов. На 21.00 9 февраля в Каневке уже было -30, примерно столько же в Апатитах.

В Мурманске сейчас вместе с ветром температура ощущается как -19. Восход солнца произошел в 9:37, закат ожидается в 16:25, продолжительность дня 6 часов 48 минут. Самое тёплое 10 февраля было в 1922 году, тогда потеплело до +4.2, самое холодное в 1999 - температура опустилась до -32.0.

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