Андрей Чибис пообещал «контрольную закупку» муниципалитетам

Он сообщил, что для муниципалитетов устроят «контрольную закупку» - проверят, как работают ответственные за инвестиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На одном из заседаний в правительстве Мурманской области в конце 2020 года было принято решение, чтобы в администрации каждого муниципалитета появился человек, отвечающий за инвесторов, которых заинтересует бизнес в конкретной точке Кольского полуострова.

Это было нужно для того, чтобы бизнесмены понимали, что к кому обращаться с конкретными вопросами на местах, а также чтобы в правительстве могли лучше координировать работу властей. Но сейчас у главы региона есть подозрение, что муниципалитеты определились с уполномоченными, но к своим обязанностям те относятся формально.

Во время выездного заседания правительства в Никеле, на котором рассматривалось социально-экономическое развитие Печенгского округа, во время общения с инвесторами губернатор Андрей Чибис выяснил, что есть проблемы с взаимодействием с властями. Так, предприниматели отметили, что хотели бы больше помощи в решении организационных вопросов.

- Я понимаю, почему инвесторы хотят, чтобы их за руку взяли и привели в водоканал или оборонэнерго. Это помогает быстрее решать вопросы, если скажут: «Это нас инвестор, помогите ему, не занимайтесь бюрократией». Ведь монополисты зависят от местной власти, а еще больше от региональной. А когда на местах говорят, что это не наши полномочия, иди сам постучи, то инвестор стучится, а дверь закрыта, - отметил Андрей Владимирович.

Он сообщил, что для муниципалитетов устроят «контрольную закупку» - проверят, как работают ответственные за инвестиции. И если будет обнаружено, что кто-то халтурит, то будут приняты конкретные решения.

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