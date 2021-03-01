В Апатитах 27-летнему рабочему на производстве оторвало руку

Без руки его доставили в Апатитско-Печенгскую центральную городскую больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧП произошло на одной из промышленных площадок в Апатитах. Как стало известно "КП", 27-летний местный житель на предприятии получил полную техническую ампутацию правой руки.

Без руки его доставили в Апатитско-Печенгскую центральную городскую больницу. Подробности происшествия пока не известны. По предварительной версии, конечность рабочего затянуло в некий аппарат. Доследственная проверка пока не назначена, так как не установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Напомним: в Мончегорске за гибель двух рабочих от отравления газом ответят их коллеги. Подсудимые не рассказали заступившим на смену о подаче азота. А в начале февраля на стройке в Белокаменке во время падения подъемника погиб рабочий. Его коллега попал в реанимацию.

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