Коронавирус продолжает творить хаос и забирать в свои цепкие лапы тех, кто удачно ему подвернулся. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в регионе умерли от ковида еще пять человек. Всего насчитывается 693 летальных исхода.К сожалению, в декабре и январе не было дней, когда в регионе обошлось бы без жертв ковида. Последний раз такой день был 30 ноября 2020 года. А рекорд по смертности был зафиксирован 27 декабря, когда скончались сразу девять человек.С марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший в Мурманской области, диагноз COVID-19 поставили 38789 жителям и гостям региона. 234 человека заболели опасной инфекцией за минувший день. Наибольшее число зараженных приходится на Мурманск, Североморск и Мончегорск. Планку в 38 тысяч заболевших Заполярье преодолело 8 января и новый антирекорд совсем не за горами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 19 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 10 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru