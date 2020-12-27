Мурманская область продолжает ставить печальные рекорды по коронавирусу. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 27 декабря, за минувшие сутки жертвами ковида стали еще 9 человек. А это - самая высокая планка, которую пока что достигал регион. Напомним: последний раз такое большое число умерших за сутки наблюдалось 14 ноября.Всего в Заполярье насчитывается 631 летальный исход от опасной инфекции.С марта 2020 года в Мурманской области заболели коронавирусом 35 042 человека, 274 случая зафиксировали за последние 24 часа. Большая часть инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Мончегорск. Смогли победить коронавирус уже 32 тысячи человек, 310 пациентов выздоровели за сутки.Напомним: губернатор Андрей Чибис сообщил, когда в регионе можно будет привиться от коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождественские богослужения в 2021 году в Мурманской области пройдут, несмотря на коронавирус. Но прихожане должны будут прийти на службу в масках и соблюдать социальную дистанцию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru