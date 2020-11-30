В Мурманской области 30 ноября 2020 года никто не умер от коронавируса

Ковид не унес ни одной жизни за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начало новой недели, а по совместительству и последний ноябрьский день, радует хорошими новостями. Так, по данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в регионе никто не умер от коронавируса. В этом месяце такого еще ни разу не случалось. Напомним: последний раз обходилось без летальных исходов 12 октября.

Сейчас мы находимся все на той же отметке - 276 погибших с начала пандемии. За прошедшие два дня в совокупности было выявлено 8 умерших.

Всего в Заполярье насчитывается 27419 случаев заражения COVID-19. 284 инфицированных были выявлены за последние 24 часа. Неизменным лидером все так же остается Мурманск (+101, всего 13876). На втором месте Североморск (+37, всего 2829), за ним идет Белокаменка (2354).

Выздоровели 23609 пациентов. Из них 171 человек победил ковид за минувшие сутки.

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