В Мурманской области 12 октября 2020 года никто не умер от коронавируса

Коронавирус не забрал жизни северян за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрь оказался богат на дни без коронавирусных жертв, что не может не радовать. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в ковидной сводке за 12 октября не оказалось новых летальных исходов от опасной инфекции. Мы находимся все на той же отметке - 234 погибших с начала пандемии.

Всего в регионе выявлено 16479 случаев заражения COVID-19 (+151 за минувшие сутки). Большая часть инфицированных приходится на Мурманск, где заболели 9324 человека. На втором месте Белокаменка, где периодически затишье нарушается, - сейчас там 2339 зараженных. Тройку замыкает Североморск (1551 случай).

Выздоровевших тоже хватает - коронавирус смогли побороть 13282 пациента (+41 за сутки). На лечении остаются 3127 человек, в том числе 857 - в стационаре. Тяжелых пациентов - 9%, 17 человек подключены к ИВЛ.

Напомним: работодателей Мурманской области просят пересмотреть время начала рабочего дня из-за коронавируса. В правительстве Мурманской области надеются уменьшить нагрузку на общественный транспорт.

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