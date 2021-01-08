Прирост заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области снизился - каждый день выявляется уже не по 280 зараженных, а около 250. Однако это не мешает нам достигать новых антирекордов. Так, в регионе зафиксировано более 38 тысяч зараженных ковидом.Согласно последним данным оперативного штаба, всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 38081 человек. Отметку в 37 тысяч инфицированных Мурманская область взяла совсем недавно - 4 января. В последнее время региону требуется всего четыре дня, чтобы набрать очередную тысячу заболевших ковидом пациентов.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 241 жителю региона. Новые случаи подтвердили в Мурманске (+173, всего 18815), Кольском районе (+9, всего 1278), Кандалакшском районе (+2, всего 2486), Печенгском районе (+25, всего 1771), ЗАТО Видяево (+1, всего 90), Терском районе (+5, всего 200), Ловозерском районе (+9, всего 545), Ковдорском районе (+3, всего 674), Оленегорске (+9, всего 1862), Мончегорске (+5, всего 2520).Умерли от коронавируса 682 человека, а выздоровели - 34033.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске Дед Мороз встретил Новый год в больнице и поблагодарил всех медработников, которые спасают его от коронавируса. Актер театра Северного флота Андрей Бобров от всего сердца поздравил героев в белых халатах [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru