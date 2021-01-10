10 января 2021 года Мурманск установил очередную психологическую планку по коронавирусу - число заболевших опасной инфекцией в заполярной столице превысило 19 тысяч человек. Напомним: предыдущую тысячу пациентов с ковидом город набрал 3 января.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в городе-герое COVID-19 с начала пандемии подхватили 19138 человек, 146 зараженных выявили за последние сутки. Число заболевших за день в последнее время снижается.Всего в регионе с марта 2020 года заболели 38555 человек, 236 - за последние сутки. Лидирует по числу зараженных Мурманск, потом Североморск - 3738 человек, Мончегорск - 2539 человек и Кандалакшский район - 2500 человек.34274 пациента уже победили коронавирус. 3593 зараженных все еще проходят лечение в медицинских учреждениях или амбулаторно. Количество летальных исходов - 688.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 38 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 8 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru