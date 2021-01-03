3 января 2021 года число заболевших коронавирусом в Мурманске превысило 18 тысяч человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, в городе-героем COVID-19 с начала пандемии заразились 18090 человек, 156 зараженных выявили за последние сутки. При этом число заболевших за 24 часа снижается.Всего в Мурманской области с марта 2020 года заболели 36869 человек, 251 северян и гостей региона узнали о своем статусе за последние сутки.Мурманск лидирует по числу зараженных. На втором месте идет Североморск - 3662 человека, потом Мончегорск - 2507 человек, на четвертом месте - 2365 человек в Белокаменке.33494 человека уже победили коронавирус, для 663 человек он стал смертным. 2712 зараженных все еще проходят лечение в медицинских учреждениях или амбулаторно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 января 2021 года: какие правила действуют для туристов в Мурманской области из-за коронавируса. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 2 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru