Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Мурманскую область

Чародей будет поздравлять детей по интернету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро наступит Новый год, но, к сожалению, в этом году свои коррективы в светлый зимний праздник внес коронавирус. Так, в декабре юные жители Мурманской области с нетерпением ждали приезда главного волшебника из Великого Устюга. Однако чудеса будут дистанционные...

- Новогоднее путешествие Деда Мороза пройдет в онлайн-формате. Будет пресс-конференция по городам России посредством интернет-связи. Очных поездок не будет, - рассказали "КП" в пресс-службе российского Деда Мороза.

Из специальной студии, которая была построена в Москве, новогодний кудесник вместе со звездами телеканала "НТВ" будет поздравлять детей и взрослых с наступающим праздником и общаться с журналистами в прямом эфире.

Напомним: в прошлом году волшебник из Великого Устюга приезжал в Полярный, а в Мурманск он заглядывал в 2018 году.

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