Дед Мороз из Великого Устюга приедет к юным северянам в Полярный
Мурманская область готовится праздновать Новый год.
Укрытые снегом города засверкают праздничными огнями, в воздухе будет витать запах мандарин, появятся нарядные елки. Например, в Мурманске уже устанавливают главное дерево. Дети ждут праздник особенно сильно, ведь он наполнен волшебством и чудесами.
Для юных жителей Заполярного в этот год подготовлен особый сюрприз: к ним из Великого Устюга заедет самый главный Дед Мороз. Волшебник совершает традиционное новогоднее путешествие по стране.
- 24 декабря город Полярный посетит Дедушка Мороз. В Мурманск волшебник на этот раз не приедет, так как он там уже гостил ранее. Подробности о встрече с ребятами и программа мероприятий пока уточняются, - рассказала «КП» пресс-секретарь главного Деда Мороза Арина Мизгирева.
Напомним: что в арктическую столицу зимний чародей заглядывал в прошлом году, 27 декабря. Малышей ждали танцы, конкурсы и фотосессия с Дедом Морозом. Также, в начале января он побывал и в Кировске.
ИСТОЧНИК KP.RU