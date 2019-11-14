Дед Мороз из Великого Устюга приедет к юным северянам в Полярный

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-14T16:51:51+03:00

В Мурманск Дедушка Мороз на этот раз не заглянет, так как был там уже в прошлом году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мурманская область готовится праздновать Новый год.

Укрытые снегом города засверкают праздничными огнями, в воздухе будет витать запах мандарин, появятся нарядные елки. Например, в Мурманске уже устанавливают главное дерево. Дети ждут праздник особенно сильно, ведь он наполнен волшебством и чудесами.

Для юных жителей Заполярного в этот год подготовлен особый сюрприз: к ним из Великого Устюга заедет самый главный Дед Мороз. Волшебник совершает традиционное новогоднее путешествие по стране.

- 24 декабря город Полярный посетит Дедушка Мороз. В Мурманск волшебник на этот раз не приедет, так как он там уже гостил ранее. Подробности о встрече с ребятами и программа мероприятий пока уточняются, - рассказала «КП» пресс-секретарь главного Деда Мороза Арина Мизгирева.

Напомним: что в арктическую столицу зимний чародей заглядывал в прошлом году, 27 декабря. Малышей ждали танцы, конкурсы и фотосессия с Дедом Морозом. Также, в начале января он побывал и в Кировске.

ИСТОЧНИК KP.RU