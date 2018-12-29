2018-12-29T15:04:36+03:00
Общество

Дед Мороз в Кировск приедет на бронированном автобусе

Волшебник поднимется на гору и опустится под землю к горнякам
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Дедушка Мороз из Великого Устюга уже побывал в Мурманске, а в январе будет гостить в Кировске.Дедушка Мороз из Великого Устюга уже побывал в Мурманске, а в январе будет гостить в Кировске.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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27 декабря Дед Мороз из Великого Устюга гостил в Мурманске. На этом его большой тур по российским городам не заканчивается. В январе он приедет в Кировск.

Правда, не на санях с тройкой, а... в бронированном автобусе. Встречать волшебника будут 3 января, а провожать - 5-го.

- Дед Мороз из Великого Устюга поздравит с Новым годом горняков, для этого он опустится на 300 метров до горизонта +90. Под землей новогодний волшебник зажжет огни на елочке. Дед Мороз посетит и горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», где поднимется на гондольно-кресельной канатной дороге на вершину горы Айкуавенчорр - 850 м над уровнем моря, - рассказали подробности визита в администрации Кировска.

Подарком для самого дедушки станет посещение достопримечательностей города, например, "Снежной деревни". Также в его программе вручение подарков детками из малоимущих и многодетных семей.

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