Дед Мороз из Великого Устюга планирует встречу с мурманчанами

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-25T17:55:08+03:00

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Всего неделя, и мы встретим Новый год. Эти дни для многих больше походят на марафон, в котором легко забыть про предвкушение праздника, чудо и волшебство.

Но северянам обо всем этом напомнят. Ведь 27 декабря в Мурманск приедет главный кудесник зимы - Дед Мороз. Прибудет он из Великого Устюга в рамках своего тура по городам России.

Встреча с Дедушкой Морозом состоится в ТРК "Мурманск молл" в 17.30 на первом этаже. В программе вечера танцы, конкурсы и фотосессия и, конечно, поздравление от волшебника.

Помимо этого дедушку ждут в Кировске. Сюда он должен приехать 3 января и пробыть до 8 января. Подробности этой встречи уточняются.

Напомним, что в ожидании встречи гостю из Великого Устюга можно позвонить или написать письмо. Также новогоднее настроение северянам создают ледяные фигуры и горки в областном центре, установка которых уже началась.