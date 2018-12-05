2018-12-06T16:06:24+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019: Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Заполярье 27 декабря

В ожидании праздника ему также можно позвонить или написать письмо
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Главный волшебник Нового года приедет в Мурманск 27 декабря.Главный волшебник Нового года приедет в Мурманск 27 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До Нового года осталось чуть больше трех недель. Для кого-то это целая вечность и, кажется, что даже подарки можно продумать позже. А кто-то уже нарядил елку, поставил в холодильник шампанское, придумал блюда для стола и готов к празднику.

В Заполярье подготовка к встрече 2019 года уже началась, как и марафон чуда.

Дорогой гость

Дед Мороз из Великого Устюга, да-да, тот самый, настоящий, отправился в тур по городам России. Где-то радостные ребятишки уже встретили дедушку. Например, в Якутии: там праздник состоялся несмотря на 44-градусный мороз.

- В Олонце Дед Мороз поздравил своего давнего друга Паккайне (Карельский Морозец, -Ред). А еще он побывал в Московском зоопарке, где вместе с участниками театра-студии «Непоседы» открыл Новогоднюю почту, принял участие в празднике и подарил зоопарку двух очаровательных мини-пигов, которых назвал Счастье и Радость, - рассказали в пресс-службе Деда Мороза.

Накануне Нового года, 27 декабря, волшебника будут встречать в Мурманске. Ранее была информация, что он заедет и в Кировск, однако, как рассказали «КП» в Доме Деда Мороза, пока поездка в другие города Заполярья, кроме областного центра, не планируется. Программу визита дедушки обещали представить позже.

На деревню дедушке

Пока Деда Мороза нельзя увидеть, но ему можно написать! До 30 декабря в Мурманске в центральном отделении «Почты России», что на проспекте Ленина, 82а, работает почта Деда Мороза. Это специальный ящик, который сложно не заметить, куда можно опустить письма или открытки. Главное, не забудьте указать правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Забирать корреспонденцию для дедушки будут каждый день. Отправить письма можно также в мурманских отделениях на проспекте Героев-североморцев 61/21, улице Зои Космодемьянской, 34 и улице Героев Рыбачьего, 50, в Североморске на Северной, 4А.

А еще весточки от детей и взрослых ждет Дед Мороз из Лапландского заповедника - его усадьба находится на берегу Чунозера. Адрес для писем 184506, Россия, Лапландский заповедник, Мурманская область, Мончегорск, пер. Зеленый, 8.

Письма можно отправить Деду Морозу в Великий Устюг или в Лапландский заповедник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Письма можно отправить Деду Морозу в Великий Устюг или в Лапландский заповедник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позвони доброму волшебнику!

Впрочем, в 21 веке можно не только письма писать, но и звонить. Ощущение сказки и чудес наши дети ждут весь год, мечтая не только о вожделенных подарках, но и возможности еще раз увидеться с Дедушкой Морозом. Устроить такую пусть не встречу, а телефонный разговор теперь может каждый родитель. Для этого достаточно набрать телефон 8-(8152)-62-92-13, включить громкую связь … и волшебство совершится.

– Хо-хо! Здравствуй-здравствуй! Это я, Дедушка Мороз! Поздоровайся и ты со мной, – именно эти заветные слава услышит ваш малыш после двух длинных гудков.

Добрый волшебник спросит своего маленького собеседника о том, как его зовут, слушается ли он родителей и умеет ли рассказывать стихи, а еще поинтересуется, что ему подарить на Новый год. А после того, как малыш загадает желание, Дед Мороз пообещает его исполнить, но только если его собеседник пообещает слушаться родителей, не хулиганить и не капризничать.

Разумеется, на том конце провода не добрый волшебник, а автоответчик, отвечающий голосом точь-в-точь как у настоящего дедушки с записанными фразами, между которыми предусмотрены паузы, чтобы ребенок мог ответить. Что ж, авторы круглосуточного телефона Деда Мороза изрядно потрудились, чтобы создать искусную иллюзию реального разговора с волшебником. За чудо длиною в одну минуту родителям придется заплатить как за вызов на местный номер. Согласитесь небольшая цена за детский восторг и укрепление веры в сказку?

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