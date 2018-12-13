2018-12-13T18:11:52+03:00
Общество

В Мурманске устанавливают ледяные горки и скульптуры

Рассказываем, где лучше покататься и на что любоваться
Анна СТЕПАНОВА
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Во всех районах Мурманска этой зимой появятся ледяные горки для катания.Во всех районах Мурманска этой зимой появятся ледяные горки для катания.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Сейчас в Мурманске продолжается подготовка к главному празднику года. Центральная площадь уже вовсю поднимает настроение горожан своими яркими огнями, но чего-то не хватает. Мы, конечно же, говорим о ледяных горках, которые так полюбились и взрослым, и детям прошлой зимой. В администрации города сегодня рассказали, когда же закончится их строительство.

– Работы по строительству горок и скульптур развернулись в областном центре на этой неделе. Так, на площадке у дома № 101 на Кольском проспекте юные мурманчане оценят ледяную горку из пяти полос для скатывания, — рассказывает директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. — Три ската будут высотой в 4,5 метра, остальные - 2,5 метра. Территорию украсят фигуры по мотивам мультфильмов: «Крокодил Гена и Чебурашка», «Бременские музыканты», «Алиса в стране чудес» и чаша-ловушка «Львенок и Черепаха».

Естественно, не обойдется без ледовых скульптур в центре и в районе Семеновского озера. Традиционно все композиции будут подсвечиваться, и чтобы они радовали нас как можно дольше, все ледяные изделия будут находиться под охраной.

Напомним, прошлой зимой горожане убрали ледянки и ватрушки только в апреле, когда горки стали небезопасными из-за оттепели.

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