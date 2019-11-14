2019-11-14T08:31:18+03:00
Общество

В Мурманске начали устанавливать главную городскую елку

Открытие символа Нового года состоится 7 декабря во время большого праздника
Мария ПАШЕНКОВА
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Рабочие уже начала возводить каркас главной елки Мурманска.Рабочие уже начала возводить каркас главной елки Мурманска.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Погода стоит такая, что кажется – еще пара дней, и будет Новый год. Вот только до любимого праздника еще почти полтора месяца.

Хотя Мурманск уже готовится его встречать. Напомним, в декабре в городе появятся ледовые скульптуры и горки. Уже сейчас столицу Заполярья украшают праздничной иллюминацией. В сквере у гостинично-делового комплекса «Арктика» этой зимой появятся сразу пять «елочек» - речь идет о специальной иллюминации. Каждое «деревце» в высоту будет три метра. На все про все потратят 850 тысяч рублей.

Но главная зеленая красавица, конечно, будет стоять на Пяти Углах. 13 ноября рабочие приступили к сбору каркаса, на который потом повесят искусственные лапки. Кстати, главная елка Мурманска далеко не первой появляется в городе. Раньше, например, установили ее младшую сестру в сквере пограничников у драмтеатра. А вот в чем ей нет равных, так это в размерах – шутка ли, 22 метра в высоту! Еще деревья появятся на Рябиновой аллее и аллее Поколений, у озера Глубокое, у дома №18 улицы Кильдинская и у дома №37 проспекта Ленина.

Открытие лесной красавицы по традиции будет сопровождаться большим праздником, который состоится 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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