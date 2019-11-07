В Мурманске установят Микки Мауса, кота Леопольда, Тома и Джерри изо льда

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-07T11:46:09+03:00

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5,2 миллиона рублей - столько этой зимой потратят в Мурманске, чтобы украсить город ледовыми скульптурами.

Устанавливать их стало доброй традицией последних лет. Каждый год авторы стараются придумать новые сюжеты. Так, уже были русские народные сказки, саамские мотивы. Этой зимой будет чувствоваться веяние зарубежной культуры. Так, у Семеновского озера появятся Том и Джерри, герои мультфильма "Рататуй".

На площадке по адресу проспект Кольский, 101 установят скульптурные композиции "Микки Маус и Мини за штурвалом" и "Микки Маус и Мини наряжают елку". Так же сделают пятискатную горку в виде средневекового замка с башнями. В высоту горка будет около 8 метров, а в длину - 20.

Тем северянам, кому ближе отечественные мультфильмы, надо будет прогуляться по Пяти Углам. У "Арктики" сделают композиции "Леопольд и мыши на лыжах", "Мыши в банке" . В центре города тоже будет горка, но с двумя "дорожками". И всего один скат будет у горки на Семеновском озере.

Работать над скульптурами будут в декабре. Простоять они должны до 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU