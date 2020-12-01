Новогоднему волшебнику предстоит посетить 35 городов страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске ждут Деда Мороза из Великого Устюга, чье путешествие по городам России стартовало 30 ноября.

Новогоднему волшебнику предстоит посетить 35 городов страны. Среди них Владивосток, Якутск, Новосибирск, Саратов, Владикавказ, Симферополь, Элисту, Кизилюрт, Майкоп, Санкт-Петербург, Москва и Сахалин. Есть в списке городов, где в этом году ожидают Деда Мороза и Мурманск. Дата, когда он прибудет в Заполярье, пока не озвучена.

Известно, что в рамках своей поездки новогодний волшебник будет помогать тем, кто особенно нуждается в чуде и волшебных подарках: детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Освещает путешествие Деда Мороза по России один из федеральных каналов. За путешествием можно следить в прямом эфире и в социальных сетях. Сюжеты о путешествии Деда Мороза покажут в программе «Утро. Самое лучшее» в 7.50 на НТВ.

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