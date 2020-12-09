Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 30 тысяч человек

Регион преодолел новую планку. Фото: правительство МО

Всего за несколько дней Мурманская область добралась до новой планки по коронавирусу - 9 декабря количество заболевших в регионе перевалило за 30 тысяч. Напомним: 29 тысяч было достигнуто 6 декабря. Кроме того, целых десять тысяч северян подхватили ковид чуть больше, чем за месяц - отметка в 20 тысяч инфицированных преодолена 1 ноября.

Согласно последним данным от оперативного штаба, за сутки диагноз "COVID-19" поставили 287 жителям Мурманской области. Всего с начала пандемии заразились 30002 человека. Лидерами в этом плане являются Мурманск, Североморск и Белокаменка. Тем не менее, по словам губернатора Андрея Чибиса, регион вышел на плато.

Опасную инфекцию смогли победить 26953 пациента, из них 367 поправились за минувший день.

Напомним: в регионе создан пятикратный запас лекарств от коронавируса. Препараты предназначены для пациентов, чья болезнь протекает в средней форме тяжести и тяжелой.

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