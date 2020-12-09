Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе создан пятикратный запас лекарств от коронавируса

По данным, озвученным на конец ноября, противовирусные препараты получили 47 622 пациента с диагнозами ОРВИ и ковидом, которые лечатся на дому. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидных стационарах Мурманской области сформирован пятикратный запас препаратов для лечения ковида в пересчете на курсовые дозы.

- Препараты предназначены для пациентов, чья болезнь протекает в средней и тяжелой форме. Противовирусными лекарствами пациентов обеспечивают бесплатно. Деньги на покупку препаратов выделены из областного бюджета, сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

По данным, озвученным на конец ноября, противовирусные препараты получили 47 622 пациента с диагнозами ОРВИ и ковидом, которые лечатся на дому. За счет средств федерального бюджета лекарствами обеспечили 2 273 человека.

Напомним: осенью в Мурманской области сложилась непростая ситуация с лекарственными препаратами от вирусных болезней. Как отметила первый заместитель губернатора Оксана Демченко, такое положение дел наблюдается по все стране.

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