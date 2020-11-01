Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 20 тысяч человек

Число зараженных в Мурманской области уже превысило 20 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 ноября был преодолен психологический барьер для жителей Мурманской области. Во-первых, число заболевших в сутки составляет уже более 200 человек. Во-вторых, с начала пандемии число умерших уже составляет 300 человек.

Помимо этого мы перешагнули рубеж в 20 тысяч заболевших. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе уже 20056 зараженных, если вести отсчет с марта, когда был выявлен нулевой пациент.

Отметку в 19 тысяч заболевших в Мурманской области перешагнули совсем недавно - 27 октября. Тысяча заболевших - за шесть дней.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 204 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 1993), Оленегорске (+19, всего 606), Кандалакшском районе (+10, всего 399), Апатитах (+8, всего 553), Мончегорске (+49, всего 997), Ковдорском районе (+6, всего 330).

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