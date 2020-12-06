Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 29 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в Мурманской области выросло до 29 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 декабря в Мурманской области преодолели новую психологическую отметку - 28 тысяч зараженных с момента пандемии. И вот на календаре 6 декабря, а число зараженных уже выросло до 29 тысяч. Если так пойдет дальше, то уже число 9-10 декабря будет 29 тысяч инфицированных.

По данным оперативного штаба при правительстве региона, на данный момент в Заполярье коронавирусом заболел 29141 человек (289 зараженных за последние сутки). 26006 северян и гостей региона уже выздоровели, 2626 человек находятся на лечении. 510 зараженных, к большому сожалению, не смогли победить новую коронавирусную инфекцию.

С ростом числа заболевших растет и число вопросов про новую болезнь. В оперативном штабе ответили на самые популярные вопросы, которые задают северяне, которым пришлось столкнуться с коронавирусом

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