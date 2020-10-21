На станции «Кола» в Мурманской области загорелся вагон

- Поступил сигнал, что на железнодорожной станции «Кола», в районе бетонного завода, горит отдельно стоящий вагон, переоборудованный для рабочих железной дороги, - рассказал начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов. Фото: пресс-служба МЧС России по Мурманской области

Не так давно было восстановлено грузовое и пассажирское сообщение с Мурманском. 1 июня рухнул мост через реку Кола на перегоне станций Кола-Выходной. Сначала была построена альтернативная железнодорожная ветка, а в конце сентября торжественно открыли новый мост.

На прошлой неделе из Мурманска в Санкт-Петербург пошли первые двухэтажные поезда.

Но эту картину портит ЧП, случившееся 21 октября.

- Поступил сигнал, что на железнодорожной станции «Кола», в районе бетонного завода, горит отдельно стоящий вагон, переоборудованный для рабочих железной дороги. На месте работают сотрудники отдельного подразделения 22 пожарной части, пожарно-спасательной части-3. Пострадавших нет, - рассказал начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Причины возникновения устанавливаются. Фото: пресс-служба МЧС России по Мурманской области

Причины возникновения устанавливаются.

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