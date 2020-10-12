Из Мурманска в Санкт-Петербург стали ходить двухэтажные поезда

12 октября первый высокий состав отправился из заполярной столицы в северную. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Двухэтажные поезда уже давно бегают по России, но жители Мурманской области могли поездить на них только в том случае, если покупали билеты в других городах. Но вот свершилось: 12 октября первый высокий состав отправился из заполярной столицы в северную.

11 вагонов (в том числе 9 купейных, 1 штабной с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан); - могут ехать 602 пассажира (это на 34% больше, чем в одноэтажном составе) Фото: Антон ЗАБИРОВ

Магия чисел

Поезд № 21/22 «Мурманск – Санкт-Петербург» стал первым пассажирским составом, который проехал по новой переправе через реку Кола. Напомним, мост построили взамен рухнувшего 1 июня, торжественно открыли 28 сентября, но сначала по нему бегали только грузовые вагоны.

Кстати, поезд № 21/22 стал тринадцатым двухэтажным составом "Российских железных дорог". Но, не будем суеверными: запуск прошел успешно.

Первые пассажиры новенького поезда почувствовали себя настоящими звездами: их в путь до Санкт-Петербурга провожали журналисты и высокопоставленные гости, в том числе представители правительства Мурманской области и "РЖД".

- Сегодня 105 лет исполняется железнодорожной станции "Мурманск". И символично, что в день рождения запускается новый двухэтажный поезд маршрутом Мурманск – Санкт-Петербург. Этот подарок позволит жителям области и гостям региона быстрее и комфортнее добираться до северной столицы и возвращаться домой. Это первый пассажирский состав, который проследует по новому мосту через Колу, который мы возвели в рекордные сроки, - отметил перед отправлением состава губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис заявил о грядущем преображении железнодородного вокзала и привокзальной площади. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорого или дешево?

Двухэтажный поезд - это не только красиво. Во-первых, это удобно: внутри все с иголочки, никаких деревянных незакрывающих рам и неудобных полок. Чисто, красиво, биотуалеты работают даже во время стоянки. есть двух- и четырехместные купе, попасть в которые можно по магнитным ключам. Во-вторых, шанс купить билеты больше. В "РЖЖ" отметили рост пассажиропотока на Октябрьской ветке (ежегодно перевозится более 600 тысяч человек, 30% от этого числа приходится на маршрут из Мурманск в Питер). И чтобы северяне во время попытки купить билет не слышали в ответ "Все продано", и понадобились вагоны с увеличенным количеством мест.

- Это очередная страница в нашей системной работе по обновлению подвижного состава в пассажирском движении дальнего следования. С учётом этого поезда двухэтажные составы теперь регулярно курсируют на 13 маршрутах. В настоящее время по Федеральной пассажирской компании у нас насчитывают более 530 двухэтажных вагонов. Ежегодная программа обновления неукоснительно исполняется, - сообщил генеральный директор – председатель правления компании «РЖД» Олег Белозеров.

Первые пассажиры новенького поезда почувствовали себя настоящими звездами: их в путь провожали журналисты и высокопоставленные гости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Встает закономерный вопрос: сколько стоит билет в новом поезде? Будем ли платить больше за комфортное ноу-хау?

- Мы продолжаем развивать линейку нового подвижного состава, который состоит из купейных двухэтажных вагонов. При этом цена на билет практически не отличается от стоимости плацкарта в традиционном поезде. Это один из этапов в развитии пассажирского движения в России, – отметил заместитель генерального директора компании "РЖД" Дмитрий Пегов.

Сейчас купе в двухэтажном поезде до северной столицы можно за 1318 рублей.

Дальше - больше

Уходящий по рельсам в сторону Санкт-Петербурга состав стал только первой ласточкой грядущих перемен. Андрей Чибис сообщил, что в ближайших планах - реконструкция привокзальной площади (ее мечтают преобразить уже много лет как, был даже создан проект, но он не нашел финансирования) и сами ворота в Мурманск (их не так давно отремонтировали).

Сейчас купе в двухэтажном поезде до северной столицы можно за 1318 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Обновление вокзала нужно для распределения пассажиропотоков между поездами и автобусными маршрутами.

- В последние дни с компанией РЖД и экспертами мы обсуждали, как превратить наш железнодорожный вокзал в транспортно-пересадочный узел. Ведь большое количество людей жалуется, что в Мурманске исчез автовокзал. Мы договорились, что нынешний вокзал станет и железнодорожным, и автовокзалом для обслуживания пассажиров. Будет подготовлен проект внутренней реконструкции здания, в том числе привокзальной площади, - уточнил глава региона.

Это первый пассажирский состав, который проследует по новому мосту через Колу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

СПРАВКА "КП"

ТТХ нового поезда

-11 вагонов (в том числе 9 купейных, 1 штабной с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан); - могут ехать 602 пассажира (это на 34% больше, чем в одноэтажном составе);

- при росте пассажиропотока схема может быть увеличена до 16 вагонов, в которых предусмотрены места для 914 человек.

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