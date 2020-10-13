В Мурманске из горящего дома спасли полугодовалого ребенка и еще четверых северян

В подъезде дома загорелся мусор. Фото: ГУ МЧС России по МО

В Мурманске 13 октября в девятиэтажном доме случился пожар, из которого спасли пятерых человек, в том числе младенца. Языки пламени объяли лестничную клетку на шестом этаже.

- На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Возгорание произошло на улице Бредова, дом №12. Горели две детские коляски и строительный мусор. Локализация на площади 12 квадратных метров, открытое горение ликвидировали, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

В итоге из огня были спасены четверо местных жителей и 6-месячный ребенок, еще четверых северян эвакуировали. Двое пострадали - им была оказана медицинская помощь.

Напомним: в Североморске, где случился пожар, пострадавшая женщина около 40 минут ждала прибытия скорой помощи. Возгорание произошло в квартире дома №1 на улице Инженерной.

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