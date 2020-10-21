ДТП под Оленегорском: перевернулась фура

По большому счастью, водитель не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Дороги Мурманской области продолжают испытывать на прочность водителей. Утром 21 октября после оттепели было очень скользко, и не все автолюбители справились с управлением.

Под Оленегорском улетел с трассы «Кола» водитель фуры. Ее занесло на скользком полотне, прицеп завалился. По большому счастью, водитель не пострадал.

По предварительной информации, в данном ДТП пострадавших нет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

По предварительной информации, в данном ДТП пострадавших нет, - сообщила «Комсомольской правде»-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД России по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах и настоятельно рекомендуют менять резину с летней на зимнюю. Напомним: 20 октября на трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись три машины, в результате чего два водителя получили травмы, похожее ДТП произошло 17 октября на мосту через Кольский залив.

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