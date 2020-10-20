ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области: столкнулись три машины

Машины столкнулись на трассе "Кола". Фото: vk.com/murmansk_dtp

На дорогах Мурманской области сейчас опасно, как никогда: заморозки приводят к гололеду, оттепель - к каше. А еще не все водители сменили летнюю резину на зимнюю.

Очередная серьезная авария случилась в Заполярье 20 октября около девяти утра.

- По предварительной информации, в районе 1382 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Колы, неправильно выбрал скорость движения и допустил столкновение с автомобилем "УАЗ 390945", который двигался в том же направлении и остановился на дороге с указателем левого поворота. От удара автомобиль УАЗ откинуло на полосу, предназначенную для встречного движения, и он допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi . В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля "УАЗ" и водитель автомобиля Mercedes. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автолюбителей просят быть аккуратнее на дорогах.

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