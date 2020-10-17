ДТП в Мурманске: на мосту через Кольский залив столкнулись три машины

ДТП произошло в туман на мосту через Кольский залив. Фото: vk.com/murmansk_dtp

17 октября водителям надо быть особенно внимательными, расслабляться в выходной нельзя. В Мурманске уже случаются заморозки, выпал снег, на дорогах очень скользко, особенно тем, кто еще не сменил резину на зимнюю. Также субботним утром в городе стоял сильный туман.

Набор факторов привел к аварии в Первомайском округе города.

- По предварительной информации, 17 октября в 9.42 на мосту через Кольский залив произошло столкновение трех транспортных средств: Mitsubishi, Ford и "ГАЗель". В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Ford. На месте работают сотрудники ГАИ. Все обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится проверка,- сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах.

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