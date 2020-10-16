ДТП в Мурманске: у старого кладбища столкнулись грузовик и две легковушки

Автолюбителям настоятельно рекомендуют переобувать своих железных коней. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске 16 октября впервые за осень выпал снег и остался лежать на траве, деревьях, земле и машинах. В Госавтоинспекции Заполярья уже давно стаи предупреждать. что пора менять летнюю резину на зимнюю. Но не все прислушались к этому. Поэтому в пятничный гололед и снегопад случилась авария.

- По предварительной информации, 16 октября в 7.40 в районе дома 22 на улице Домостроительной произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Subaru, грузовой машины Daewoo и Mercedes. В результате ДТП водитель автомобиля Дэу получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении города Мурманска. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют переобувать своих железных коней.

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