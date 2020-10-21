И.о. министра культуры Мурманской области находится в тяжелом состоянии

К сожалению, состояние здоровья Натальи Юрьевны оценивается как тяжелое. Фото: Минкульт Мурманской области

5 октябрь стало известно о болезни и.о. министра культуры Мурманской области Натальи Ивановой. Ее госпитализации с коронавирусом, эту информацию подтвердили в правительстве региона.

К сожалению, состояние здоровья Натальи Юрьевны оценивается как тяжелое. Как сообщили ее близкие, у нее почти полное поражение легких, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Молимся за здоровье этого прекрасного человека, - говорят ее коллеги.

Редакция «КП»-Мурманск» желает Наталье Юрьевне скорейшего выздоровления. Наталья Иванова сменила на посту Евгения Гомана, который ушел в отставку в июле этого года. До сих она находится в должности исполняющего обязанности.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и бывший заместитель губернатора Анатолий Векшин смогли победить коронавирус.

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