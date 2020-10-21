Бывший вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин победил коронавирус

Анатолия Векшина госпитализировали с 35% поражения легких и двусторонней пневмонией. Фото: Правительство ЧО.

В начале октября стало известно, что бывший заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на личных страничках в соцсетях.

Анатолия Векшина госпитализировали с 35% поражения легких и двусторонней пневмонией. К счастью, ему удалось победить болезнь.

- После двух недель лечения в больнице наконец-то дома. Честно говоря, всегда считал себя здоровым человеком, на больничной койке оказался впервые. Но всю тяжесть течения инфекции ощутил. Никому не пожелаю. Давайте беречь себя и друг друга, наших врачей и стараться соблюдать простые правила профилактики. Ведь кому-то это спасёт жизнь. Огромное спасибо за профессионализм и заботу врачам, медсестрам, санитарочкам областной клинической больницы №3, - написал Анатолий Векшин в Facebook.

Напомним: коронавирусом также заразились министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, он уже выздоровел и приступил к работе, и и.о. министра культуры региона Наталья Иванова, ее состояние оценивается как тяжелое.

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