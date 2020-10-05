И.о. министра культуры в Мурманской области госпитализировали с коронавирусом

Наталью Иванову госпитализировали с коронавирусом.

На прошлой неделе стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заразился коронавирусом. Несмотря на не тяжелое течение болезни, глава ведомства решился на госпитализацию, чтобы не подвергать риску родных.

Теперь же с коронавирусом в больницу попала и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова. Ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним: ранее с COVID-19 и поражением легких были госпитализированы глава администрации Мурманска Евгений Никора и его заместитель Виталий Розыскул. К счастью, болезнь прошла в достаточно легкой форме.

В Мурманской области наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, сейчас в сутки выявляют уже более 100 новых зараженных. В правительстве региона не стали пока вводить новые ограничения, но северянам не стоит рассчитывать и на новые послабления.

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