Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев: "У меня было поражено до 35% легких вирусной пневмонией"

Состояние Дмитрия Панычева оценивалось как удовлетворительное. Фото: правительство Мурманской области

На прошлой неделе министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выписался из стационара и уже вернулся к своим обязанностям после того, как победил коронавирус. Напомним: о болезни министра на одном из оперативных совещаний в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

Дмитрия Вячеславовича госпитализировали в ночь с 27 на 28 сентября, когда почувствовал признаки болезни. Несмотря на достаточно легкое течение болезни, министр решил лечиться в больнице, чтобы не подвергать опасности родных. Сейчас он рассказал о своей борьбе с ковидом.

- По данным КТ, у меня было поражено до 35% легких вирусной пневмонией. Это крайне неприятные ощущения. Никакого легкомысленного отношения к повседневным мерам безопасности быть не должно. Маски, обработка рук, дистанция – теперь это должно стать нормой жизни, - рассказал Дмитрий Панычев.

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