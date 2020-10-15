Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вылечился от коронавируса

Министр уже приступил к исполнению своих рабочих обязанностей. Фото: Правительство Мурманской области

В конце сентября стало известно, что министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев госпитализирован с коронавирусом.

- Дмитрия Панычева госпитализировали в ночь с 27 на 28 сентября. Его состояние удовлетворительное. После незначительного повышения температуры по совету медиков Дмитрий Панычев сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Дмитрий Панычев принял решение проходить лечение в медицинском учреждении, с целью снижения эпидемических рисков, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Прошло почти три недели, и стало известно, что Дмитрий Вячеславович уже здоров. Эту информацию "КП" подтвердили в правительстве региона. Министр уже приступил к исполнению своих рабочих обязанностей.

Напомним: коронавирусом также заболела и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова.

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