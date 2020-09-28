Министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева госпитализировали с коронавирусом

Дмитрий Панычев заболел коронавирусом. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 28 сентября губернатор Андрей Чибис сообщил, что министр здравоохранения региона отсутствует по уважительной причине.

- К сожалению, Дмитрия Панычева госпитализировали с коронавирусом, - сообщил глава региона. - Пожелаем ему здоровья.

Подробности о его состоянии, степени тяжести болезни раскрывать не стали.

Напомним: ранее коронавирусом переболели глава администрации Мурманска Евгений Никора и его заместитель Виталий Розыскул. Также такой диагноз поставили руководителю Центра школьного питания в Мурманске Дмитрию Любетко.

Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области наблюдается небольшой прирост числа заболевших коронавирусом. Пока в регионе не вводятся новые ограничения, что медицинскую систему уже переводят в режим повышенной готовности, мобилизуя все ее силы.

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