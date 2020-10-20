Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 октября 2020 года составило 257 человек

Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области растет. Фото: Андрей АБРАМОВ

В октябре было всего несколько дней, когда в Мурманской области никто не умирал от коронавируса: 4, 5, 7, 8 11 12 числа. В другие, увы, фиксировались летальные случаи.

По данным оперативного штаба на 20 октября 2020 года, с начала пандемии от коронавируса умерли 257 человек, трое - за последние сутки. Для октября это не рекорд: 15 число зафиксировали сразу пять смертей, 1, 2, 1 и 17 - по четыре.

Всего в регионе с марта 17793 заболевших COVID-19, 14374 человек выздоровели.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 170 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+1, всего 1728), Печенгском районе (+3, всего 700), Мончегорске (+34, всего 737), Апатитах (+1, всего 438), Кировске (+4, всего 251), Кольском районе (+13, всего 588), Ковдорском районе (+9, всего 216), Оленегорске (+20, всего 377), Ловозерском районе (+6, всего 88), кандалакшском районе (+1, всего 294). Также 97 случаев - в Мурманске.

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