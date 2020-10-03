Мурманский океанариум ждет реконструкция

Океанариум ждет реконструкция. Фото: vk.com/okeanarium51
Самому северному океанариуму никогда не жилось легко, но 2020 год бросил его жизнеспособности очередной вызов. Руководство уникального предприятия обратилось за помощью к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, и он откликнулся.
- После моего посещения океанариума мы жестко контролируем, чтобы у людей была регулярная зарплата, а у питомцев – еда, - прокомментировал ситуацию Андрей Владимирович. – Собственник согласился передать океанариум в муниципалитет. Сейчас отрабатываются юридические вопросы, и одновременно разрабатывается проект реконструкции, после которой самый северный океанариум станет современным.
А пока океанариум остается закрытым для северян из-за пандемии, но выступления его артистов можно посмотреть онлайн. В группе уже появились видео с арктическими тюленями Дашей и Филей, которые очень скучают по зрителям.
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