Мурманский океанариум ждет реконструкция

Океанариум ждет реконструкция. Фото: vk.com/okeanarium51

Самому северному океанариуму никогда не жилось легко, но 2020 год бросил его жизнеспособности очередной вызов. Руководство уникального предприятия обратилось за помощью к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, и он откликнулся.

- После моего посещения океанариума мы жестко контролируем, чтобы у людей была регулярная зарплата, а у питомцев – еда, - прокомментировал ситуацию Андрей Владимирович. – Собственник согласился передать океанариум в муниципалитет. Сейчас отрабатываются юридические вопросы, и одновременно разрабатывается проект реконструкции, после которой самый северный океанариум станет современным.

А пока океанариум остается закрытым для северян из-за пандемии, но выступления его артистов можно посмотреть онлайн. В группе уже появились видео с арктическими тюленями Дашей и Филей, которые очень скучают по зрителям.

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