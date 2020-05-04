2020-05-04T09:58:47+03:00
Дом. Семья

Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью

Нынешний владелец не заботится о развитии визитной карточки Мурманска
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Океанариум в Мурманске может стать муниципальной собственностью. Фото: vk.com/okeanarium51Океанариум в Мурманске может стать муниципальной собственностью. Фото: vk.com/okeanarium51
Изменить размер текста:

В конце марта коллектив Мурманского океанариума разместил в сети открытое письмо Андрею Чибису. В нем сотрудники писали, что после окончания режима "сидим дома" из-за коронавируса учреждение может не открыться.

Нынешний владелец океанариума не особенно заботится его развитием, интересуясь только прибылью. А та из-за прервавшегося раньше срока туристического сезона упала в разы. Сейчас ластоногие артисты, как и все мы, на вынужденных каникулах.

Крик о помощи в правительстве услышали, и через две недели после размещения письма губернатор пришел в океанариум, чтобы узнать все лично. А в конце апреля руководство получило письмо из "белого дома".

- Мурманский океанариум действительно является одной из визитных карточек Кольского Заполярья и уникальным для Арктической зоны заведением культурно-досугового направления. Кроме того, он способствует экологическому воспитанию населения. Губернатором Мурманской области дано поручение исполнительным органам государственной власти региона проработать варианты решения данного вопроса, одним из которых может являться передача объекта в муниципальную собственность по соглашению сторон, - сообщили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и и рыбного хозяйства Мурманской области.

В самом океанариуме этому только рады.

- Ждем разрешения вопроса! На данный момент тюлени рыбой обеспечены на месяц вперед. Нынешние учредители приобрели на днях. И долги по зарплате почти погашены, - уточнили в доме ластоногих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По центру Мончегорска гуляют краснокнижные лебеди. Белоснежные птицы очень удивили своим визитом местных жителей (Подробности)

Атака пушистиков: в Кировске по дорогам бегают зайцы. Длинноухие облюбовали город и не хотят уходить в лес [видео] (Подробности)

Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана. Лиза не только выжила, но и вырастила пятерых щенят (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом
Двое мужчин из Мурманска выпивали на улице и возмутились, что их остановили за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших, 4 умерших
В Мурманскую область пришел круизный лайнер "Принцесса Анастасия"
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 3 мая 2020 года составил 4,1 балла
В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: салоны красоты в Апатитах и Кировске не откроются раньше 12 мая
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших и 4 человека умерли
В Кольском заливе ночью спасли двух рыбаков,у которых заглох лодочный мотор
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: какие документы нужно предоставить жителям Мурманска, чтобы поехать в отпуск на автомобиле
Северянин из Мурманской области украл телевизор у жительницы Твери
Улицы Мурманска к Дню Победы украсит более 300 конструкций
В Ковдоре в жилом доме загорелась квартира, которую тушили десять пожарных
Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 2 мая 2020 года: 1456 зараженных, 116 выздоровевших и 4 человека умерли
Стала известна причина смерти женщины в Белокаменке
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у 114 вахтовиков из Белокаменки, улетевших чартером в Екатеринбург, подтвердился коронавирус
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманске: «Готовимся к затяжным временам и ухудшению ситуации»
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область на 7-м месте по количеству проведенных исследований на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: можно ли в Мурманске пройти платный тест на коронавирус
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В больницах 393 пациента с COVID-19, пятеро из них в тяжелом состоянии»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На круизном лайнере «Принцесса Анастасия» разместят рабочих из Белокаменки
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: можно ли северянам ездить на дачу в майские праздники
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из 1079 рабочих в Белокаменке, зараженных коронавирусом, двое в тяжелом состоянии
В Мурманск из Смоленска привезли памятник воинам Полярной дивизии
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 1 мая 2020 года: 1313 зараженных, 113 выздоровевших и 4 человека умерли