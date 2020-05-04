Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью

4 Май 2020 2020-05-04T09:58:47+03:00

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В конце марта коллектив Мурманского океанариума разместил в сети открытое письмо Андрею Чибису. В нем сотрудники писали, что после окончания режима "сидим дома" из-за коронавируса учреждение может не открыться.

Нынешний владелец океанариума не особенно заботится его развитием, интересуясь только прибылью. А та из-за прервавшегося раньше срока туристического сезона упала в разы. Сейчас ластоногие артисты, как и все мы, на вынужденных каникулах.

Крик о помощи в правительстве услышали, и через две недели после размещения письма губернатор пришел в океанариум, чтобы узнать все лично. А в конце апреля руководство получило письмо из "белого дома".

- Мурманский океанариум действительно является одной из визитных карточек Кольского Заполярья и уникальным для Арктической зоны заведением культурно-досугового направления. Кроме того, он способствует экологическому воспитанию населения. Губернатором Мурманской области дано поручение исполнительным органам государственной власти региона проработать варианты решения данного вопроса, одним из которых может являться передача объекта в муниципальную собственность по соглашению сторон, - сообщили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и и рыбного хозяйства Мурманской области.

В самом океанариуме этому только рады.

- Ждем разрешения вопроса! На данный момент тюлени рыбой обеспечены на месяц вперед. Нынешние учредители приобрели на днях. И долги по зарплате почти погашены, - уточнили в доме ластоногих.

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