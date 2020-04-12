Мурманский океанариум пережил 90-е, но может закрыться в 21 веке

Белый купол на возвышении у Семеновского озера дорог сердцу мурманчан — сложно представить столицу Заполярья без океанариума. «Самого северного в мире!» - как с гордостью говорят северяне.

Но может случиться и так, что Мурманск останется без своей визитной карточки. Даже лихие 90-е океанариум пережил, но может закрыть двери уже в 21 веке. И не потому, то из-за коронавируса сейчас всем будет тяжело. А потому, что новые владельцы учреждения не очень в нем заинтересованы.

Крик в соцсетях

31 марта доведенный до отчаяния коллектив океанариума опубликовал открытое письмо губернатору Мурманской области. Приведем его дословно:

«Мы, трудовой коллектив ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум», вынуждены обратиться с открытым письмом в связи с тем, что все предыдущие попытки решить проблемы Мурманского океанариум не дали положительных результатов. Мурманский океанариум начал свою работу на Семеновском озере в 1992 году и благодаря рыбацкому бизнес-сообществу успешно развивался. В 1996 году океанариум обрел свой постоянный дом в купольном строении в центре любимой мурманчанами зоны отдыха. С 2001 года океанариум начал испытывать регулярные финансовые трудности, но благодаря систематической и эпизодической поддержке бизнес-структур и государственных учреждений продолжал радовать мурманчан и гостей города своими цирковыми и театральными представлениям. Как и большинство подобных предприятий мира, океанариум никогда не был самодостаточной, а тем более прибыльной организацией. С 2007 года наше предприятие стало передаваться от одних собственников к другим. В настоящее время владельцем океанариума является ООО «Север Строй». Для этой организации наше предприятие является непосильной ношей, и в продолжении его существования владельцы не заинтересованы, наблюдая со стороны как тонет наше предприятие. Несмотря на то, что средняя заработная плата в нашем коллективе почти в два раза ниже региональной, а численность коллектива доведена до минимума, долги по зарплате, коммунальным платежам, налогам предприятия растут, а в современных экономических условиях приток денежных средств полностью иссяк. Мурманский океанариум погибает! А ведь он уже более 20 лет является одной из визитных карточек Кольского Заполярья, и уникальным для страны заведение, где выступают настоящие тюлени в камерных представлениях и где есть возможность для зрителей максимально близко познакомиться с морскими животными. Несколько поколений детей выросло приходя на представления, в кружки океанариума, а некоторые позже пришли к нам на работу. Говоря о гибели нашего предприятия нельзя не подумать и о наших животных. Самому заслуженно артисту уже 32 года, 24 из них он прожил в нашем здании. Перевод этих животных в другие зоопарки, либо выпуск в море, означает для них неминуемую гибель. А ведь это заслуженные артисты Мурманска, которых многие мурманчане знают по имени. Уважаемый Андрей Владимирович, мы обращаемся к Вам с криком о помощи в сохранении одного из немногих культурных учреждении города Мурманска. Решением нашего вопроса могла бы быть передача океанариума под крыло серьезных бизнес или государственных структур, имеющих возможность вкладывать в поддержание и развитие организации 3- 4 миллиона рублей в год.

С уважением, коллектив океанариума!»

Сотрудники океанариума, доведенные до отчаяния, в конце марта написали открытое письмо губернатору Мурманской области. Фото: правительство МО

SOS – спасите морских артистов

- Я работаю в океанариуме уже 13 лет, и всегда были работы, - рассказывает «Комсомолке» директор океанариума Ирина Коротыш. - И раньше обращались, кричали: «SOS», много писали, - куда только не писали! Но отклика не было.

Сейчас Филя, Кнопа и другие артисты на вынужденных каникулах из-за ситуации с коронавирусом. Но как говорит Ирина Юрьевна, не пандемия может убить визитную карточку Мурманска, а равнодушие новых владельцев.

- Они ни разу не пришли в океанариум, не видели ни одного выступления! Но говорят, что не намерены платить зарплату бездельникам — так они нас называют. А все потому, что мы не приносим деньги, - рассказывает директор.

А для того, чтобы предприятие приносило деньги, в него надо сначала вложиться. Но делать это новый учредитель не хочет. Разве что выкупил землю под океанариумом. Только вот сотрудники сомневаются, что только лишь для того, чтобы снизить финансовую нагрузку и не платить арендную плату. Есть мысли, что если учреждение закроется, на этом «вкусном» месте построят очередной торговый центр или кафе.

- Свои работников я давно называю волонтерами, почти все они совмещают. Сейчас у нас работает 10 человек, а должно 15. Днем, например, он тренер, а ночью идет работать сторожем. Я вот и директор, и бухгалтер. Недавно потратили деньги не на зарплаты людям, а на животных, им же нужны и витамины, и корм. Решили, что они важнее, - продолжает Ирина Коротыш. - Я пытаюсь объяснить учредителю, что мы не бездельники, просто мы не Москва и не Санкт-Петербург, у нас сезонный бизнес. На праздниках и на выходных много народа, в другие дни немного. Не будем же мы насильно кого-то загонять. В будни все мурманчане на работе, приходят только туристы да приезжие из других городов.

Андрей Чибис услышал крик о помощи и пришел в океанариум, чтобы пообщаться с коллективом. Фото: правительство МО

В феврале Ирина Коротыш написала заявление по собственному желанию, подумала, вдруг проблема в ней — не может общаться с новым начальством. Но тогда документ не подписали. А в апреле, когда открытое письмо пошло в народ и разлетелось по соцсетям, директору позвонили от учредителя и сказали, что заявление подпишут. «А теперь не готова я! Еще повоюем» - решительно ответила Ирина Юрьевна.

«Не бросим!»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тоже твердо сказал: «Никаких увольнений!» Он услышал крик о помощи и пришел в океанариум, чтобы лично поговорить с работниками.

- Состояние самого океанариума, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Но самое страшное – это поведение собственника, который несколько лет, по сути, не вкладывает средства в развитие объекта. Мы точно не бросим ни коллектив, ни животных, в ближайшие несколько дней найдем решение, чтобы океанариум – после окончания всех карантинных мероприятий – продолжал нормально функционировать, - отметил на встрече Андрей Владимирович.

Как рассказала «КП» Ирина Коротыш, конкретные пути решения проблемы еще не обозначены, но слова главы региона, что в беде океанариум не оставят, вселяют надежду.

Сейчас у усатых артистов есть корм. И хоть какая-то надежда, что ситуация станет лучше. Фото: правительство МО

Перед закрытием на «коронавирусные» каникулы директор добилась поставки для своих подопечных 3 тонн рыбы, этого должно пока хватить. Каждый день сотрудники приходят на работу, ведь морским артистам скучно без любимых людей.

- С ними занимаются, проводим уборку. Разве что даем подольше поспать, раз каникулы. Раньше с 8-9 утра сгоняли с помоста, теперь даем самим проснуться. Они ведь тоже живые, хотят отдохнуть, - улыбается Ирина Юрьевна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru