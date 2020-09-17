Умерла артистка океанариума в Мурманске нерпа Кнопа

Нерпе Кнопе было 14 лет.

В семье Мурманского океанариума горе. 17 сентября его сотрудники сообщили о смерти одной из артисток - кольчатой нерпы Кнопы.

В последнее время она болела из-за проблем с зубами. Поэтому было решено, что ей нужна операция. Ее назначили на 16 сентября.

- Операцию вчера проводили опытные ветеринары, время оперативного вмешательства было недолгим и прошло успешно, о чем свидетельствовало активное состояние малышки, которая даже пыталась куснуть рядом стоящего! Через 25 - 30 минут случилось резкое ухудшение состояния, животное ослабло и перестало проявлять активность, тут же начали проводиться реанимационные действия, но они оказались малоэффективны! Сказался сильный стресс! - рассказали сотрудники океанариума.

За жизнь Кнопы боролись до последнего, но спасти любимицу тысяч северян не смогли.

- Прощай, наш талантливый маленький коллега Кнопочка! - не могут пока смириться сотрудники океанариума.

Кнопа пополнила его семью в 2007 году, тогда ей был годик. Но, несмотря на такой юный возраст, она схватывала все на лету и быстро стала выступать сама. Нерпе было 14 лет, представители ее вида живут до 30 - 40 лет.

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