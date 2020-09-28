Мурманский океанариум показывает выступления тюленей онлайн

Животные тренируются и скучают по зрителям. Фото: скрин

Хоть многие заведения в Мурманской области и открылись после смягчительных мер, некоторые из них все еще под замком. Так, без посетителей грустит визитная карточка заполярной столицы - мурманский океанариум. Вот уже полгода там не раздаются восторженные аплодисменты северян, наблюдающих, как ластоногие артисты выполняют различные трюки.

Пока заведение остается закрытым, сотрудники радуют всех желающих выступлениями зверюшек онлайн - видеоролики с тренировками милых арктических тюленей Даши и Фили можно увидеть в официальной группе океанариума в "ВКонтакте". Что только ластоногие не вытворяют: и с мячиком на пузе плавают, и держат его на носу, и в "футбол" играют и даже сами себе аплодируют.

- Как же хорошо, что есть прямая трансляция, посмотрели с дочкой с большим удовольствием, масса впечатлений от просмотра! Очень надеемся, что в скором времени вам разрешат распахнуть двери для зрителей. Ждем с нетерпением открытия! - отметила в комментариях к видео северянка Ксения Ефимова.

Благодаря множеству положительных отзывов мурманский океанариум будет продолжать выкладывать ролики с тренировками животных.

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