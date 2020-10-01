В ФАПе Чаваньги произошел пожар

В ФАП в Чаваньге прокрался огонь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар в отдаленном селе сродни катастрофе. Северяне хорошо помнят, как феврале прошлого года в Кузомени сгорела начальная школа, а пожарные просто не смогли проехать к месту ЧП. 28 сентября огонь вспыхнул в фельдшерско-акушерском пункте Чаваньги.

- Сообщение о возгорании в доме №72 в Чаваньге поступило в 20.21 28 сентября. На место происшествия незамедлительно прибыла сельская добровольная пожарная дружина, - сообщают в МЧС по Мурманской области.

Впятером добровольцы справились с огнем. Однако он успел нанести урон новенькому зданию. Напомним: решение о строительстве ФАПа было принято в 2018 году. И вот в сравнительно новеньком здании случилось такое несчастье.

- В результате пожара в помещении фельдшерско-акушерского пункта обгорели стена, потолочные перекрытия и чердачное помещение на общей площади 6 квадратных метров, - уточняют в спасательном ведомстве.

Чтобы оценить ущерб нанесенный огнем, в Чаваньге на вертолете вылетели специалисты министерства здравоохранения региона. После того, как они обследуют здание, станет известно во сколько обойдется восстановление ФАПа и как быстро удастся это сделать.

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