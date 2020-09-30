Под Мончегорском почти целиком сгорел двухэтажный кирпичный дом

Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по МО

В некоммерческом садовом товариществе "Североникель", что находится под Мончегорском, случился пожар. Языки пламени объяли двухэтажное здание, которое огонь уничтожил практически полностью. Что стало источником воспламенения - еще предстоит выяснить.

- 29 сентября в 12.38 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мончегорский район, «Риж-губа», СОТ «Североникель», улица Северная. Загорелся двухэтажный кирпичный дом. В результате возгорания огнем уничтожен один этаж здания, частично повреждено мансардное помещение. Частично сгорела деревянная крыша, повреждена деревянная пристройка к дому. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

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