2019-02-12T11:13:33+03:00
Происшествия

ЕДДС Терского района: Пожар в Кузомени тушат местные жители подручными средствами

По предварительной информации, возгорание произошло из-за возгорания электропроводки
Елена МОЛОДЦОВА
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Проезд к селу затруднен.Проезд к селу затруднен.
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И вот спустя несколько часов после того, как в Кузомени сыграли пожарную тревогу, становятся известны подробности ЧП. Напомним, огонь вспыхнул в начальной школе села, где учатся всего четыре человека. На данный момент у полыхающего здания уже обрушилась крыша.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 8.24. В Кузомени горит одноэтажное деревянное здание 1953 года постройки. На данный момент огонь охватил 81,3 м². Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки, - сообщил «КП» диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Терского района Михаил Девяткин.

Ситуация осложняется еще и тем, что пожарные не могут добраться до Кузомени - 12 километров дороги наглухо заметено. Правда, одно отделение пожарной части № 62 в составе пяти человек и одной единицы техники все-таки выехало на место ЧП. Так что пожар тушат местные жители с помощью подручных средств.

По информации источника «КП», четверо учеников сгоревшей начальной школы продолжат обучение в школе-интернате в Варзуге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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