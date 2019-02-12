В Кузомени горит здание начальной школы

12 Февр. 10:48 2019-02-12T11:20:28+03:00

Проезд к селу затруднен, и пожарные уже два часа не могут добраться до полыхающего здания

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Очередное ЧП произошло этим утром в Мурманской области.

- В 8:37 поступило сообщение о пожаре в здании начальной школы в селе Кузомень. По имеющейся информации, проезд к селу затруднен и пожарные не могу добраться. По предварительным данным, обрушилась крыша, здание восстановлению не подлежит. Пострадавших нет, - сообщили в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

К слову, в школе учатся всего четыре ребенка. Планируется, что с 14 февраля они продолжат обучение в соседней Варзуге, что в 22 километрах от их родного села. Правда, как они будут добираться до школы, если даже пожарным, не удается пробиться через снежные заносы в Кузомень, пока не сообщается. Напомним, по данным поледеней переписи населения в селе проживает 84 человека.

Напомним, югу Кольского полуострова в последнее вреям не везет. В Ловозере произошел взрыв газа, при котором погиб один человек и еще двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU