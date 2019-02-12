2019-02-12T11:20:28+03:00
Происшествия

В Кузомени горит здание начальной школы

Проезд к селу затруднен, и пожарные уже два часа не могут добраться до полыхающего здания
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Очередное ЧП произошло этим утром в Мурманской области.

- В 8:37 поступило сообщение о пожаре в здании начальной школы в селе Кузомень. По имеющейся информации, проезд к селу затруднен и пожарные не могу добраться. По предварительным данным, обрушилась крыша, здание восстановлению не подлежит. Пострадавших нет, - сообщили в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

К слову, в школе учатся всего четыре ребенка. Планируется, что с 14 февраля они продолжат обучение в соседней Варзуге, что в 22 километрах от их родного села. Правда, как они будут добираться до школы, если даже пожарным, не удается пробиться через снежные заносы в Кузомень, пока не сообщается. Напомним, по данным поледеней переписи населения в селе проживает 84 человека.

Напомним, югу Кольского полуострова в последнее вреям не везет. В Ловозере произошел взрыв газа, при котором погиб один человек и еще двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни