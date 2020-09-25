У лестницы на улице Сомова, 6 в Мурманске появился свой Instagram

Оставленная рабочими лестница пошла в соцсети. Фото: Instagram

Два месяца назад у жителей дома №6 на улице Сомова в Мурманске состоялось знаменательной событие – пришедшую в негодность лестницу заменили. Однако радость горожан омрачает один момент – оставленная рабочими ее предшественница. В ожидании, что брошенный мусор уберут, мурманчане провели два месяца и решили действовать.

24 сентября у лестницы на Сомова, 6 появился свой Instagram. Пока у этого пользователя всего две публикации и шесть подписчиков.

- Я лестница на Сомова, 6. Лежу, скучаю второй месяц..., - представился новый пользователь.

А во второй публикации слезно попросил главу администрации Мурманска Евгения Никору поскорее убрать его с улицы – холодно же.

К слову, это уже не первый раз, когда северяне пытаются таким способом привлечь внимание властей к проблеме. Например, свой Instagram есть у огромной лужи в Североморске. Кстати, после этого даже предпринималась попытка ее уничтожить, но потом коварная инстаграмщица вернулась на свое место.

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