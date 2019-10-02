2019-10-02T15:36:32+03:00
Общество

Для огромной лужи в Североморске завели аккаунт в Instagram

Так жители флотской столицы пытаются избавиться от мешающего им "водоема"
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Та самая лужа на улице Колышкина в Североморске - самое настоящее озеро. Фото: Александр СтольмаковТа самая лужа на улице Колышкина в Североморске - самое настоящее озеро. Фото: Александр Стольмаков
Изменить размер текста:

В свое время личные странички в соцсетях появились у памятника коту Семену в Мурманске, что сделали в честь мурлыки, что шесть лет шел домой из Москвы, и даже у усов Алексея Веллера - ныне депутата Госдумы, а тогда градоначальника.

Теперь вот свой аккаунт в Instagram есть у... лужи в Североморске. Уже несколько десятилетий она заставляет людей на улице Колышкина ходить или в резиновых сапогах, или делать прыжки кабриоль и сотэ, как в балете. Даже можно смело сказать, что это не лужа, а настоящее озеро. А ведь улица названа в честь Героя Советского Союза, контр-адмирал Ивана Колышкина. Еще по иронии судьбы рядом находится пожарная часть. Без воды для тушения пожара она точно не останется.

luzha_kolyshkinaluzha_kolyshkina
Эта лужа - уже знаменитость. Даже ее "портреты рисуют"
16 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Куда только не обращались жители флотской столицы с просьбой откачать лужу, которая не высыхает даже в жару, а зимой на ней хоть в хоккей играй. Но получали лишь отписки.

luzha_kolyshkinaluzha_kolyshkina
Лужу на улице Колышкина лучше переходить только в резиновых сапогах
26 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Для функционирования ливневой канализации необходимо провести расчет стоимости восстановления, после чего будут приняты необходимые меры для приведения ее в надлежащее рабочее состояние, - рапартуют чиновники.

С таким формальным отношением североморец Александр Стольмаков решил бороться методами 21 века: завел аккаунт в Instagram, назвал его "Лужа на Колышкина" и выкладывает туда ее снимки (ее видно даже со спутника!) и мемы. У страницы уже 126 подписчиков.

luzha_kolyshkinaluzha_kolyshkina
Лужа в Североморске
16 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поиски пропавшего рыбака на Колозере приостановили
Оленегорка притворилась сотрудником почты и медработником, чтобы украсть у пенсионерки 23 тысячи рублей
Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета Москва-Мурманск предъявили обвинение
На Мурманск обрушилась метель с грозой
Мурманчанин умер после удара коленом в голову
В Мурманске открылся обновленный спортивный центр для молодежи
Мужчина, похитивший драгоценности из храма Ковдора, взят под стражу
В администрации Североморска отреагировали на Instagram огромной лужи
У озера Лебяжье в Мурманской области нашли машину, но не ее пропавшего владельца
Более 6 лет в Североморске незаконно жил украинец
В Мурманске пешеход, перебегавший дорогу рядом со светофором, оказался на лобовом стекле
Руководитель мурманской компании два года не платил своим работникам
В 2019 году в Мурманской области только наполовину выполнили план по капремонту
В ООН обещали Андрею Чибису поддержать проект Smart City Lab
Из-за погоды "Клавдия Еланская" опять не может выйти из Мурманска
Из леса в Кольском районе эвакуировали грибника с переохлаждением
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уехал в Женеву на сессию ООН
Жители Мурманской области напишут всероссийский экономический диктант