Для огромной лужи в Североморске завели аккаунт в Instagram

В свое время личные странички в соцсетях появились у памятника коту Семену в Мурманске, что сделали в честь мурлыки, что шесть лет шел домой из Москвы, и даже у усов Алексея Веллера - ныне депутата Госдумы, а тогда градоначальника.

Теперь вот свой аккаунт в Instagram есть у... лужи в Североморске. Уже несколько десятилетий она заставляет людей на улице Колышкина ходить или в резиновых сапогах, или делать прыжки кабриоль и сотэ, как в балете. Даже можно смело сказать, что это не лужа, а настоящее озеро. А ведь улица названа в честь Героя Советского Союза, контр-адмирал Ивана Колышкина. Еще по иронии судьбы рядом находится пожарная часть. Без воды для тушения пожара она точно не останется.

luzha_kolyshkina Эта лужа - уже знаменитость. Даже ее "портреты рисуют"

Куда только не обращались жители флотской столицы с просьбой откачать лужу, которая не высыхает даже в жару, а зимой на ней хоть в хоккей играй. Но получали лишь отписки.

luzha_kolyshkina Лужу на улице Колышкина лучше переходить только в резиновых сапогах

- Для функционирования ливневой канализации необходимо провести расчет стоимости восстановления, после чего будут приняты необходимые меры для приведения ее в надлежащее рабочее состояние, - рапартуют чиновники.

С таким формальным отношением североморец Александр Стольмаков решил бороться методами 21 века: завел аккаунт в Instagram, назвал его "Лужа на Колышкина" и выкладывает туда ее снимки (ее видно даже со спутника!) и мемы. У страницы уже 126 подписчиков.