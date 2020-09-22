В Апатитах яму на дороге залатали ковром

Не кирпичами, так коврами ямы залатаем. Фото: Черный | Белый список Апатиты

Буквально 21 сентября вице-губернатор Мурманской области Оксана Астахова на оперативном совещании у главы региона рассказывала об активной фазе ямочного ремонта дворов в столице Заполярья. До 15 октября в городе-герое приведут в порядок около 300 территорий.

Что ж, жители Апатитов могут только позавидовать автомобилистам из областного центра. У них ситуация куда печальнее. Видимо, отчаявшись дождаться реакции властей, жители одного из дворов в Апатитах застелили злосчастную яму на проезжей части ковром.

- Уютненько и по-домашнему. Ремонт дорог по-апатитски, - так прокомментировали это событие в группе «Черный | Белый список Апатиты».

К слову, еще весной губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил на законодательном уровне запретить латать ямы кирпичами. Оно и правильно, конечно. Но про ковры-то он ничего не говорил.

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