Лужу в Североморске, для которой создали аккаунт в Instagram, почти полностью уничтожили

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-24T16:45:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На страницу в Instagram "Лужа на Колышкина" подписаны 185 человек. Напомним, аккаунт завел житель Североморска Александр Стольмаков. Ему надоело, что много лет на улице Колышкина разливается настоящее море. Подпитывали ее и дожди, и расположенная рядом пожарная часть: машины мыли - вода текла.

Сразу после того, как лужа попала в соцсети, в администрации флотской столицы поспешили рассказать, что в следующем году этот уголок города ждет реконструкция - будут менять дорожное полотно. А еще после этого на улицу приехали сотрудники "Североморскводоканала".

- Чтобы не сесть в лужу, городское начальство зашевелилось. Лужа уменьшила где-то на 65%. Были дожди - она не увеличилась. Главную цель я достиг, - рассказал Александр Стольмаков.

luzha_kolyshkina фото Марии Васичевой https://vk.com/wall-33859126_2850588

Конечно, полностью ликвидировать лужу не удастся. О сложностях процесса рассказали коммунальщики.

- Водоканал обслуживает только водопровод и канализацию, но не ливневку. Однако по просьбе администрации города мы попытались пробить ее. Эту ливневую канализацию на улице Колышкина лет 40 никто не чистил. Она настолько засорилась, что "зацементировалась". Из 30 метров мы еле-еле 10 пробили до дренажного люка, дальше нет возможности, - рассказал "КП" Евгений Апостолов, начальник производственного отдела, и.о. главного инженера "Североморскводоканала".

Чтобы полностью вычистить ливневку, надо снимать асфальт. Этим и займутся в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU